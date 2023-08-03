حادث سير مروّع... "بيك اب" اصطدم بسيارة تقودها سيّدة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن "بيك اب" اصطدم بسيارة تقودها سيّدة على طريق بعلبك الدوليّ.

وقد نجا السائقين بأعجوبة، فيما حضر عناصر من مفرزة سير بعلبك وفتحوا تحقيقاً في الحادث.