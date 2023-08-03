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لبنان

حادث سير مروّع... "بيك اب" اصطدم بسيارة تقودها سيّدة

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن "بيك اب" اصطدم بسيارة تقودها سيّدة على طريق بعلبك الدوليّ.
 
 
وقد نجا السائقين بأعجوبة، فيما حضر عناصر من مفرزة سير بعلبك وفتحوا تحقيقاً في الحادث.
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