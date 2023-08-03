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لبنان

جريحان في إشكال عائليّ تطوّر إلى تضارب

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال عائليّ في محلة المعشوق، تطوّر إلى تضارب وسقوط جريحين، نُقلا الى مستشفى في صور.
 
 
 
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