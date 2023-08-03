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لبنان

ما جديد لجنة تقصي الحقائق في مسبح الرئيس اميل لحود؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:49
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عقدت "لجنة تقصي الحقائق في مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي" المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة اجتماعا برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور الأعضاء ينال الصلح، رائد برو، وضاح الصادق وبيار بو عاصي، واستمعت الى المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي الذي وضع بين ايدي اعضاء اللجنة كل المعطيات والمعلومات التي لديه.
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وبعد الاجتماع، اعلن ابي رميا ان "الجلسات ستستمر اسبوعيا للاستماع الى المعنيين حتى وضع التقرير النهائي، وهي الآن في المرحلة الاولى حيث يتم الاستماع الى المعنيين في وزارة الشباب والرياضة في الفترة التي كان فيها الملف تحت ادارتها اي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، وسيتم الاستماع في الجلسات المقبلة الى المعنيين في الوزارة من بينهم الوزير آلان طابوريان ومديرين وموظفين واكبوا الملف اضافة الى الشركات الخاصة التي التزمت المشروع، لتنتقل الى المرحلة الثانية عندما اصبح الملف بيد مجلس الإنماء والإعمار".

 
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