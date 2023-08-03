هذا ما قاله وزير الثقافة عن أحداث عين الحلوة

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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "إكس": "ما يجري في ⁧‫عين الحلوة⁩ تنفيسٌ عن الحقد والغلّ الذي تعيشه حكومة العدوّ وجيشها بفعل عجزهما عن الإقدام على عدوان مباشر".اضاف:" ‏يعجزون عن المواجهة فيحرّكون ادواتهم العميلة لبثّ الفتن وتفجير الداخل".وختم:" ‏تامّلوا في التزامن العجيب بين انتهاء اجتماع حكومة العدو وبدء الأحداث في المخيّم".