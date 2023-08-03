عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد في مكتبه بصيدا، اجتماعين منفصلين الاول مع أمين سر قيادة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، والاجتماع الثاني مع ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي (أبو ياسر) والمسؤول السياسي للحركة في مدينة صيدا أيمن شناعة، في حضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان وعضو الأمانة السياسية في التنظيم ناصيف عيسى.

Advertisement

وتم التأكيد خلال الاجتماعين بحسب بيان، على ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة لناحية قيام اللجنة المشتركة بتثبيت وقف اطلاق النار، وضرورة انجاز لجنة التحقيق لعملها بأسرع وقت وتسليم المتورطين باغتيال اللواء العرموشي والمطلوبين بقضايا أمنية سابقا. وتم التأكيد مع الطرفين على البنود السابقة وضرورة المتابعة الجدية وعدم السماح بالتفلتات الأمنية التي تحصل بين حين وآخر.