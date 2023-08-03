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لبنان

تدابير سير في بيروت بالذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:24
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، سيقيم أهالي شهداء وضحايا المرفأ هذه الذكرى في مركز فوج إطفاء بيروت / الكرنتينا، وذلك الساعة 16.00 من تاريخ 4-8-2023، ومسيرة اعتباراً من الساعة 17,30 من مركز فوج الإطفاء وصولاً الى مرفأ بيروت.
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لذلك وحفاظاً على سلامة المشاركين والمواطنين، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 15.00 من تاريخ الغد 4-8-2023، تدابير السير التالية:

- منع مرور السير القادم من الدورة نحو مرفأ بيروت، وتحويله باتجاه الفوروم دو بيروت – اوتوستراد اميل لحود.

- منع مرور السير القادم من القاعدة البحرية باتجاه تمثال المغترب، وتحويله نحو جادة شارل الحلو.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور". 

 
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