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لبنان

الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:28
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أعلن وزير الاتصالات جوني القرم بعد جلسة مجلس الوزراء عن "زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة "أوجيرو" سبعة اضعاف".
 
 
 
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