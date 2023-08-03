أبو العردات: نحن امام اختبار لوقف اطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد

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اعتبر أمين سر حركة "فتح" في لبنان اللواء فتحي أبو العردات أن "قتل المسلم أصعب عند الله من هدم الكعبة"، مشددا على أن "البشر أغلى من الحجر، فالناس تتكلم عن هدم البيوت وليس عن السبب بهدمها".وسأل في تصريح بعد اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي انعقد في مقر الاتحادات في صيدا: "الحجر يُبنى لكن من يعوض الأمهات عن فقد أولادهن؟ ومن يعوض النساء عن فقد أزواجهن على أيدي هذه العصابات الداعشية الصهيونية؟".وشدد على أن "الارهابيين سرطان اذا لم يستأصل الآن سيتمدد"، وقال: "نحن أمام اختبار لوقف اطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد".