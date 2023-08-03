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لبنان
شيخ العقل إطلع من القائد العام لـ"اليونيفيل" على أوضاع الجنوب
Lebanon 24
03-08-2023
|
09:50
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، القائد العام لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل" اللواء أرولدو لاثارو ووفد مرافق، وأطلعه على الواقع العام في منطقة مهام "اليونيفيل" والمستجدات بمحاذاة الشريط الأزرق ومنطقة شبعا، والمساعي التي تبذلها قوات الأمم المتحدة لضبط الوضع الأمني والتخفيف من حدّة التوتر من الجانبين.
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وخلال اللقاء، نوّه الشيخ أبي المنى بـ"الجهود المبذولة من قبل اليونيفيل لتوفير الامن والاستقرار في منطقة الجنوب التي تعاني من ممارسات العدو الاسرائيلي وما تخلقه من أجواء قلق لأبناء المنطقة، الى جانب الدور الايجابي الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي ايضاً تجاه أهالي الجنوب وحاصبيا ومنطقتها"، داعياً الى "التعامل معها بمنتهى الاحترام والتقدير لدورها الأمني والاجتماعي".
واستقبل شيخ العقل رئيس مركز "الشرق الأوسط للصيد المستدام - MESHC" المنسّق الميداني للصيد المسؤول في جمعية "حماية الطبيعة - SPNL" أدونيس الخطيب، ورئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر في "MESHC" ممثلة منظمة "CABS الدولية لمكافحة إبادة الطيور" شيرين بو رفّول، في حضور عضو المجلس المذهبي الخبير المالي أسامة ذبيان. كما استقبل الشيخ أبي المنى رئيسة "بيت اليتيم الدرزي" حياة النكدي وعضو مجلس الأمناء أنور النكدي اللذين أطلعاه على واقع المركز بشكل عام وما أُثير أخيراً حول أحد الموظفين الذي تعود كلمة الفصل بشأن قضيته للقضاء.
ومن زوّار شيخ العقل وفد من اتحاد الجمعيات في الضنية برئاسة الدكتور عزّ الدين صبرا الذي وضعه بصورة واقع وعمل الاتحاد والجمعيات راهنا.
كذلك استقبل رئيس جمعية "كهف الفنون" في الجاهلية الفنان غاندي بو ذياب، شكره على زيارته معرضه الذي أقيم في الاونيسكو أخيراً واحتضانه العمل الفني بشكل عام ودعم تطويره. وكان قد استقبل في دارته في شانيه، امين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن.
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