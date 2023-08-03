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لبنان

بوحبيب التقى القائم بالاعمال في سفارة الهند

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:15
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، القائم بالاعمال في سفارة الهند السفير محمد نور رحمان شيخ في زيارة تعارف.
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