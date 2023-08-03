كلام حاسم لنصرالله: لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد في معركة عين الحلوة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن لا علاقة للحزب لا من قريب ولا من بعيد بمعركة عين الحلوة، مناشداً الأطراف المعنية وقف الاقتتال.

وفي كلمة له في حفل تأبين الشيخ عفيف النابلسي في مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية، قال نصر الله: "هناك من يقول بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله وهذه تفاهة".

Advertisement

وفي ما يتعلق بذكرى انفجار مرفأ بيروت، أشار نصرالله إلى أنه "في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول بأن حزب الله هو من فجر المرفأ وكانت الناس بعدها غير عالمة ماذا حصل".

وتابع قائلاً: "الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيس هذه القضية".

ولفت نصرالله إلى أن "السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية".