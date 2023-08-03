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لبنان

صدور نتائج الامتحانات للشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم العامة وعلوم الحياة.. اليكم ارقام الناجحين

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:55
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 صدرت النتائج الاولية للشهادة الثانوية العامة لدورة العام 2023 العادية فرعي علوم العامة وعلوم الحياة. 
 
ويمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة النتيجة. الرجاء الضغط هنا: 
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كما يمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة ارقام الناجحين كاملة. يمكن الضغط هنا: 
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