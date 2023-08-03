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لبنان

الراعي للسياسيين عشية ذكرى 4 آب: إذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:48
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حثّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها اقمارهم الاصطناعية ووضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات. 
 
وترأس الراعي قداساً في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت عشية ذكرى 4 آب، وقال في عظته: "نعتبر مطلب أهالي الضحايا محقا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته". 
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وأكد الراعي أن "لا احد يستطيع اخفاء الحقيقة لأنها نور والحقيقة التي يُحاولون اخفاءها تختصّ بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم". 
 
وتابع قائلاً: "السياسيون يتظاهرون بالبراءة، فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟"، مضيفاً: "ليست هذه الحقيقة مدفونة وكأنها ميتة بل تستصرخ ضمائر كل المسؤولين عن كارثة الرابع من آب". 
 
وسأل: "كيف يمكن السكوت عن هذه الكارثة والمعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر يتهربون من القضاء بتغطية سياسية؟" 
 
وأضاف: "لا ننسى ما جرى ساعة التفجير فهناك من سمع ورأى وهناك تصريحات قيلت بساعتها ثم رفعت من التداول الاعلامي". 
 
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