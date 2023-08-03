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لبنان

معدلها تخطى الـ19... من هي الطالبة التي احتلت المرتبة الاولى في امتحانات العلوم العامة؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:00
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احتلت الطالبة رؤى الحاج شحادة من ثانوية الشرق - داريا شحيم المرتبة الأولى في لبنان في فرع العلوم العامة بعد أن حصلت على معدّل 19.278. 
 
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