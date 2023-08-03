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لبنان

الخليل يوقع مشروع مرسوم عائدات البلديات

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:12
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم عائدات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي عن العام 2021 ومقدارها ستمائة وثمانية وثلاثون مليار ليرة لبنانية.
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lebanon 24
04/08/2023 01:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24

يوسف الخليل

عائدات البلديات

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