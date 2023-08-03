الخليل يوقع مشروع مرسوم عائدات البلديات

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم عائدات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي عن العام 2021 ومقدارها ستمائة وثمانية وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

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