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لبنان

تحديد جلسة جديدة لسلامة.. وهذا تاريخها

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:32
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أكدت مصادر قضائية للـLBCI أن الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي. 
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