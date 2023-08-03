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لبنان

جنبلاط عرض مجمل التطورات مع طراف

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:44
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إستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتركي السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف.
 
 
 
وخلال اللقاء، تم عرض مجمل التطورات والأوضاع العامة.
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