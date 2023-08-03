جنبلاط عرض مجمل التطورات مع طراف

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتركي السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف.

وخلال اللقاء، تم عرض مجمل التطورات والأوضاع العامة.