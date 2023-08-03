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لبنان

تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:40
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إحتل الطالب آدي جان جورج ناصيف من مدرسة راهبات القديسة تريزيا - أميون المرتبة الأولى على لبنان في فرع علوم الحياة بعد أن حصل على معدّل 19.556. 
 
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أميون

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