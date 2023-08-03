قائد الجيش التقى جراده مترئساً وفداً من إبل السقي

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب الدكتور الياس جراده، على رأس وفد مرافق من بلدة إبل السقي.





وشكر الوفد لعون "إخماد الحريق في حمى البلدة".

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