27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش التقى جراده مترئساً وفداً من إبل السقي
Lebanon 24
03-08-2023
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب الدكتور الياس جراده، على رأس وفد مرافق من بلدة إبل السقي.
وشكر الوفد لعون "إخماد الحريق في حمى البلدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جوزاف عون وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
Lebanon 24
جوزاف عون وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
04/08/2023 01:57:23
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري يلتقي تيمور ووليد جنبلاط في اليرزة
Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري يلتقي تيمور ووليد جنبلاط في اليرزة
04/08/2023 01:57:23
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور ووليد جنبلاط في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة
Lebanon 24
تيمور ووليد جنبلاط في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة
04/08/2023 01:57:23
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفيرة الفرنسية في اليرزة
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفيرة الفرنسية في اليرزة
04/08/2023 01:57:23
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزاف عون
اليرزة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
05:09 | 2023-08-03
03/08/2023 05:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2023-08-03
جلسة "تربوية" للحكومة في 17 الجاري.. ماذا في تفاصيل مقررات اليوم؟
12:26 | 2023-08-03
قتيل جديد برصاص القنص في عين الحلوة.. وهكذا تبدو الاجواء (صور)
17:30 | 2023-08-03
إهتمام
17:11 | 2023-08-03
انسحاب قاضية
16:25 | 2023-08-03
حمية: إيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام
16:16 | 2023-08-03
لبنان يواصل حصاد الميداليات في الألعاب الفرنكوفونية
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 01:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24