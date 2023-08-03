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لبنان

قائد الجيش التقى جراده مترئساً وفداً من إبل السقي

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:48
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب الدكتور الياس جراده، على رأس وفد مرافق من بلدة إبل السقي.


وشكر الوفد لعون "إخماد الحريق في حمى البلدة".
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