دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.