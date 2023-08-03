في جبشيت.. نجا بعد سقوطه في بئر على عمق 7 أمتار

نجا شاب سوري الجنسية بعد سقوطه في بئر على عمق 7 أمتار في بلدة جبشيت.

وقد عمل فريق الإسعاف في الدفاع المدني- الهيئة الصحية على معالجة المصاب ونقله إلى المستشفى وهو بحال جيدة.