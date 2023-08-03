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لبنان
في جبشيت.. نجا بعد سقوطه في بئر على عمق 7 أمتار
Lebanon 24
03-08-2023
|
13:45
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نجا شاب سوري الجنسية بعد سقوطه في بئر على عمق 7 أمتار في بلدة جبشيت.
وقد عمل فريق الإسعاف في الدفاع المدني- الهيئة الصحية على معالجة المصاب ونقله إلى المستشفى وهو بحال جيدة.
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