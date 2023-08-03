"إنتصار بيئي" في مجرى نهر الدامور.. إليكم تفاصيله

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أفادت "جمعية الأرض - لبنان"، في بيان، بانه "على أثر الشكاوى المقدمة من قبل الجمعيّة، حول التعدّيات على مجاري الأنهر، والتي كان آخرها على مجرى نهر الدامور في نطاق بلدية كفرفاود، أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض تعميماً، طلب فيه من المحافظين والقوى الأمنيّة، بعدم السماح القيام بأية أشغال ضمن مجاري الأنهر والمجاري الشتوية حماية للأملاك العامة النهرية والبيئة".