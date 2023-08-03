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لبنان

ليل أمني في طرابلس

Lebanon 24
03-08-2023 | 14:47
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تنفذ قوى الامن الداخلي ليلا امنيا وإنتشاراَ أمنياَ واسعاَ في مدينة طرابلس يتخلله حواجز مكثفة لضباط وعناصر سرية طرابلس، يشرف على تنفيذها قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، والتي تهدف الى ضبط الامن والتشدد بقمع المخالفات والسيارات بالزجاج العازل.       
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ويقوم الضباط والعناصر المكلفين بتفتيش السيارات والمارة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين كما يتم ازالة عازل الزجاج غير المرخص عن السيارات.
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