في صور.. عثر عليها جثة هامدة في منزلها

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وجدت المواطنة "ع. ص" (80 عاما) جثة هامدة في حمام منزلها على الارض، في الطابق التاسع لمبنى على الكورنيش البحري الجنوبي، في صور.وقد حضرت الاجهزة الامنية والصليب الاحمر للكشف على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.