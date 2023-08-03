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لبنان

في صور.. عثر عليها جثة هامدة في منزلها

Lebanon 24
03-08-2023 | 15:25
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وجدت المواطنة "ع. ص" (80 عاما) جثة هامدة في حمام منزلها على الارض، في الطابق التاسع لمبنى على الكورنيش البحري الجنوبي، في صور.

وقد حضرت الاجهزة الامنية والصليب الاحمر للكشف على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.
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صور

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