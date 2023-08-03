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لبنان

لبنان يواصل حصاد الميداليات في الألعاب الفرنكوفونية

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:16
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واصل لبنان حصاده من الميداليات بذهبية احرزها لاعب ذوي الاحتياجات الخاصة ارز زهر الدين، برونزية احرزتها لاعبة كرة الطاولة مريم الهبش، برونزية ثانية احرزتها لاعبة الجودو اكولينا شعيب، في الالعاب الفرنكوفونية التاسعة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية.
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وغرد زهر الدين وحيدا في الصدارة من البداية حتى النهاية. وافلتت من مواطنه حسين خليل الميدالية البرونزية بعدما حل رابعا في السباق عينه.

 
واشاد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس باداء البعثة، وقال: "مبروك للبنان، والشكر والتقدير لأعضاء الجالية اللبنانية الكرام لانه لوْلاهم لما شارك لبنان في هذه الألعاب الفرنكوفونية".

كذلك، أحرزت بطلة كرة الطاولة مريم الهبش ميدالية برونزية ثالثة للبنان بخسارتها في نصف النهائي امام التونسية غارسي 1 - 3.

وهذه الميدالية الثانية لكرة الطاولة بعد برونزية الفرق (مريم وسعد الدين الهبش) تحت اشراف المدرب وسام شيري.

وفي الجودو، احرزت اللبنانية اكولينا شعيب ميدالية برونزية في فئة تحت 63 كيلوغراما بعد فوزها على العاجية عائشة سيسي.

 
وفي العاب القوى، تأهل العداءان عزيزة سبيتي ونور الدين حديد للدور النهائي لسباق ال200 متر. وحلت سبيتي ثالثة في مجموعتها في نصف النهائي وضمنت حضورها في السباق الاخير.

 
من جهته، حل حديد رابعا في نصف النهائي، كما تأهل مارك انطوني ابراهيم للدور النهائي من سباق ال 400 متر حواجز بحلوله ثانيا في مجموعته.
 
هذا وحل منتخب الشباب لكرة القدم في المركز الثامن بعد خسارته امام السنغال 0- 3 في مباراة المركزين السابع والثامن، علما ان الفريق يعاني عددا كبيرا من الاصابات.

لبنان

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