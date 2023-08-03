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لبنان

حمية: إيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:25
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قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حديث ضمن برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ"mtv" إنّه منذ تاريخ 4 آب تقدّم عدد من الدول ومن المنظمات الدولية وأعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما.
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وتابع حمية: "وصلنا كتب عدّة عن رصد أموال لإعادة إعمار مرفأ بيروت من جهات مختلفة لكن قرشًا واحداً لو يُصرف ونحن سعينا لإعادة تفعيل المرفأ حتى نؤمّن إعماره من إيراداته"، مشيرا الى انّه "تمكّنا من رفع إيرادات مرفأ بيروت من 400 ألف دولار شهريًّا إلى 10 مليون دولار "فريش" وإيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام".
 
وأضاف: "أتعاطى بالكتب الرسميّة التي تصل إلى وزارة الأشغال وليس بالتصاريح الإعلامية بما يتعلّق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وعلينا أن نكون واقعيين". وأشار: "نحن مَن أتينا بهبة لفصل القمح عن الحديد وتوقيف الحريق في الجهة الشمالية من الإهراءات وكل إيرادات المرفأ تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة. وعدت بعدم إبقاء إعادة إعمار مرفأ بيروت رهينة التجاذبات الداخلية والخارجية ودفاتر الشروط التي رفعتها إلى دائرة المناقصات تصب في هذا الإطار".
 
 
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