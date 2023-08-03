حمية: إيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام

قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حديث ضمن برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ"mtv" إنّه منذ تاريخ 4 آب تقدّم عدد من الدول ومن المنظمات الدولية وأعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما.

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وتابع حمية: "وصلنا كتب عدّة عن رصد أموال لإعادة إعمار مرفأ بيروت من جهات مختلفة لكن قرشًا واحداً لو يُصرف ونحن سعينا لإعادة تفعيل المرفأ حتى نؤمّن إعماره من إيراداته"، مشيرا الى انّه "تمكّنا من رفع إيرادات مرفأ بيروت من 400 ألف دولار شهريًّا إلى 10 مليون دولار "فريش" وإيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام".