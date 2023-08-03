انسحاب قاضية

فُهم أن قاضية تشغل مركزاً رسمياً، انسحبت من جلسة استجواب موظف كبير سابق بعد ما لمست توجهاً لعدم اتخاذ قرار حاسم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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