الجيش في ذكرى 4 آب: لبنان سيتجاوز التحديات

تحل علينا الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي مثقلة بالحزن على شهدائنا وجرحانا، عسكريين ومدنيين. لكنْ يبقى أملنا أن لبنان سيتجاوز التحديات ويخرج منها أكثر قوة.#انفجار_مرفأ_بيروت #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/QvzR2RXBPK
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2023
تحل علينا الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي مثقلة بالحزن على شهدائنا وجرحانا، عسكريين ومدنيين. لكنْ يبقى أملنا أن لبنان سيتجاوز التحديات ويخرج منها أكثر قوة.#انفجار_مرفأ_بيروت #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/QvzR2RXBPK