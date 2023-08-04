الجيش في ذكرى 4 آب: لبنان سيتجاوز التحديات

كتبت قيادة الجيش عبر منصة "إكس": "تحل علينا الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي مثقلة بالحزن على شهدائنا وجرحانا، عسكريين ومدنيين. لكنْ يبقى أملنا أن لبنان سيتجاوز التحديات ويخرج منها أكثر قوة".

تحل علينا الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي مثقلة بالحزن على شهدائنا وجرحانا، عسكريين ومدنيين. لكنْ يبقى أملنا أن لبنان سيتجاوز التحديات ويخرج منها أكثر قوة.#انفجار_مرفأ_بيروت #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/QvzR2RXBPK — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2023 Advertisement