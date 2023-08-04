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لبنان
خروج عون وسلامة: المشهد يتكرر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-08-2023
|
01:15
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إنتقد نائب سابق فاعل في السياسة الداخلية الحملة التي شنها مناصرو وقيادات "التيار الوطني الحر" على الطريقة التي خرج بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مصرف لبنان في يوم إنتهاء ولايته" لجهة الزغاريد والطبل والزمر والزفة ، في حين ان لبنان يغرق في أزمة مالية وللحاكم يد بهذا الانهيار"، وفق تعبير مناصري "التيار" على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وذكّر النائب السابق خلال حفل إجتماعي في بلدته "بخروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا يوم إنتهاء ولايته"، وشبّه مشهد رياض سلامة بمشهد الرئيس عون، مع فارق وحيد أن عهد عون دمر وأفسد في كل القطاعات، التربية، الصحة، التجارة، المالية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والعلاقات الخارجية ومفهوم السيادة، ناهيك عن الكهرباء والسدود المثقوبة، حتى على صعيد العائلة الضيقة، وخرج مثل سلامة بطبل وزمر وإنتصارات وهمية شعارها "ما خلونا "، حسب تعبير النائب السابق الذي ختم مداخلته بصوت مرتفع.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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