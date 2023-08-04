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لبنان

كمية كبيرة من السجائر المهربة والمعسل المزور... هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
04-08-2023 | 01:49
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت كميات كبيرة من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجارة الالكترونية vape والتنباك العجمي، بنتيجة عمليات دهم في الدوير والنبطية وزوطر الغربية وكفرتبنيت وتبنين والبازورية وطيردبا وصيدا في محافظتي الجنوب والنبطية.
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وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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