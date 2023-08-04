لماذا لم تحسم المعارضة بعد موقفها من "مشاورات" لودريان؟!

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ومع أنّ هناك في قوى المعارضة من خرج ليستهجن "إجازة الشهر الكامل" التي منحها الموفد الرئاسي الفرنسي للبنانيين قبل زيارته المقبلة، في حين أن الوضع لم يعد محتملاً، والفراغ لا يمكن أن ينتظر، فإنّ هذه القوى لم تحسم حتى الآن موقفها من "المشاورات الموعودة"، رغم عقدها أكثر من اجتماع "تشاوري" لتنسيق الموقف، في محاولة للوصول إلى "رأي موحّد"، لا يبدو أنّ الوصول إليه أصبح "ميسّرًا"، أقلّه في الوقت الحالي.ثمّة من يقول إنّ سبب التريّث هو رغبة المعارضة في ترك الفريق الآخر "مرتبكًا"، من دون أن يدرك حقيقة موقفها، وثمّة من يعزوه إلى كون المعارضة هي "المرتبكة"، لأنها غير قادرة على "توحيد موقفها"، في ظلّ وجهات نظر متباينة داخل صفوفها، فأيّ الطرحَيْن هو الصحيح وسط هذه "المعمعة"؟ وهل يمكن أن تنقسم في نهاية المعارضة، بين مشارك في المشاورات، ومقاطعٍ لها، إن حصلت أصلاً؟!داخل قوى المعارضة، من يعتبر أنّ الموقف يجب أن يكون "مَرِنًا"، بعيدًا عن "التشدّد" الذي تبديه بعض القوى، فتقفل كلّ الأبواب أمام التفاهم مع الفريق الآخر، رغم إدراكها أنّ كل الطرق الأخرى "مسدودة"، وهو ما كرّسته كلّ جلسات الانتخاب التي عقدت حتى الآن، وقد لا تغيّره بالضرورة "الجلسات الانتخابية المتتالية"، التي لا تبدو "في متناول اليد" في كلّ الأحوال، مع رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها تلقائيًا.يرى أصحاب هذا الرأي أن المطلوب من قوى المعارضة البناء على "الإيجابيات" التي ظهرت في مبادرة لودريان، فهو لم يتبنّ ما وصفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مثلاً بـ"حوار الممانعة"، بل مزج بين طرحي الفريقين المتنازعين، فأخذ مبدأ الحوار، من دون اعتماد الاسم بحرفيّته، ولكنّه في المقابل سلّم أيضًا بمبدأ "الجلسات الانتخابية المتتالية"، بمعزل عن نتائج المشاورات، وهذا "مكسب" قد لا يكون بالإمكان تحقيقه في ظروف مغايرة.ويلفت هؤلاء إلى أن أهمية مبادرة لودريان لا تنبع فقط من كونها تستند إلى "قوة دفع" من الدول الخمس المعنيّة بالشأن اللبناني، ولا من كونها تشكّل "نعيًا" لما سُمّيت بالمبادرة الفرنسية سابقًا، والتي قوبلت بـ"سخط معارض"، ولكن في كونها قبل هذا وذاك، راعت الهواجس التي طرحها المتحفّظون على الحوار، فحصرت "أجندة" المشاورات بموضوعي برنامج واسم الرئيس، بعيدًا عن أيّ بحث آخر، بل "حدّدتها" بمهلة زمنية قصيرة لا تسمح بأي "اجتهادات".في المقابل، ثمّة قوى أخرى داخل المعارضة لا تحبّذ إعطاء الفريق الآخر "صكّ براءة" من خلال المشاركة في المشاورات، التي يعرف الجميع أنّها مجرد "مرادف" للحوار، وتعتبر هذه القوى أنّ مجرد القبول بالمشاركة في مثل هذه المشاورات من شأنه أن يضرب مبدأ العمل الديمقراطي في الصميم، فالمطلوب الإصرار على انتخاب الرئيس ديمقراطيًا، بعيدًا عن تفاهمات القاعات المغلقة، التي تفرغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها.بين هؤلاء من يطرح علامات استفهام حول "الضمانات" بتحقيق النتائج، إذا ما تم التجاوب مع "طرح" لودريان المستجدّ، فهل تعهّد "حزب الله" مثلاً بالمشاركة في جلسات انتخاب متتالية في حال عدم التوصل إلى أيّ تفاهم في المشاورات؟ ما الذي يمنع أن تكرس المشاورات إذًا الوضع الحالي، في حال أصرّ الحزب على تعطيل النصاب إذا ما فشل في إقناع خصومه بمرشحه المعلن، والذي يتمسّك به ويرفض التخلي عنه حتى لو كان ذلك "شرط" الآخرين للتحاور معه؟وإذا كان الحوار القائم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يزيد من هواجس قوى المعارضة ولا يخفضها، وسط مخاوف من أن يكون رئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل في صدد إبرام "صفقة" مع الحزب، تشكّل "انقلابًا" على تقاطعه معهم، فإنّ هناك من يتريّث في حسم الموقف بانتظار "وضوح الرؤية الفرنسية"، فلماذا على قوى المعارضة أن تعلن موقفها، إذا لم يحدّد لودريان حتى الآن "شكل وآلية" المشاورات التي يريد الدعوة إليها؟!