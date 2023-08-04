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لبنان

بعد استجابة الحكومة لمطالبة الاتحاد العمالي.. الأسمر يشكر ميقاتي

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:48
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اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ان استجابة الحكومة ورئيسها على الخصوص لمطالبة الاتحاد بإلغاء المادتين 80 و 81 من مشروع قانون الموازنة ما هي إلا تعبير عن احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع أسس احتساب غلاء المعيشة وقانون العمل والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي الى حفظ حقوق الضمان الاجتماعي بالإيرادات وحفظ حقوق الأجراء والمستخدمين.
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وأضاف الأسمر في بيان: " ان هذا الامر كان يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشة جزءا لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفا لجميع الاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية، لذا فإن الاتحاد العمالي العام يتوجه بجزيل الشكر الى دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء الذين تجاوبوا مع الاتحاد العمالي العام ."

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