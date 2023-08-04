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لبنان

ميقاتي بذكرى 4 آب: كل الامل بأن تظهر شمس العدالة في أقرب وقت

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:57
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "لان الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فان الامل، كل الامل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد ارواح الشهداء بسلام ويتعزّى المصابون وذوو الضحايا. "
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‫#انفجار_مرفا_بيروت

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ميقاتي

انفجار

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