ميقاتي بذكرى 4 آب: كل الامل بأن تظهر شمس العدالة في أقرب وقت

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "لان الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فان الامل، كل الامل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد ارواح الشهداء بسلام ويتعزّى المصابون وذوو الضحايا. "‫#انفجار_مرفا_بيروت