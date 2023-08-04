بيانٌ فرنسي بشأن لبنان في ذكرى انفجار المرفأ.. ماذا جاء فيه؟

أكَّدت فرنسا، اليوم الجمعة، تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني بعد 3 سنواتٍ من إنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب عام 2020.



Advertisement وفي بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية الفرنسيّة في الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ، أعربت الوزارة عن أملها في أن تكونَ المحاكم اللبنانيَّة قادرة على إستئناف التحقيق المفتوح بشفافيّة تامة وخالية من أي تدخلٍ سياسي.

وفي بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية الفرنسيّة في الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ، أعربت الوزارة عن أملها في أن تكونَ المحاكم اللبنانيَّة قادرة على إستئناف التحقيق المفتوح بشفافيّة تامة وخالية من أي تدخلٍ سياسي.