هذا ما فعلته قوّة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين على الحدود!

مشّطت قوّة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام، بحسب ما افادت به مندوبة "لبنان 24".

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وعمل عناصر الدورية اثناء ذلك على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار وتزامن ذلك مع دوريات اسرائيلية على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا .

وفي الجانب اللبناني، نشطت الدوريات ونقاط المراقبة من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول هذا الخط، لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.