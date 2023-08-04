جولة تفقدية لليونيفيل على الخط الأزرق.. وطلعات استكشافية

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قام فريق من المراقبين الدوليين العاملين ضمن اليونيفيل بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني عين عرب مستقلا مروحية تابعة لليونيفيل.ونفذت المروحية صباح اليوم الجمعة العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في النافورة.