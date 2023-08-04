صوتُ انفجار قويّ في الجنوب.. ماذا حصل؟

أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع دوي إنفجارين في الجنوب، صباح اليوم الجمعة، وتحديداً في منطقة كفررمان - النبطية.

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وأشارت المصادر إلى أنّ الإنفجار الأول كان خفيفاً فيما الثاني كان قوياً جداً، موضحة أن المعلومات الأولية ترجح أنّ يكون الإنفجاران قد حصلا في منطقتي كفرفالوس - شرق صيدا والزهراني بسبب تدريبات للجيش هناك.

ويوم أمس، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات عسكرية ستقوم بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.