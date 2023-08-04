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لبنان

صوتُ انفجار قويّ في الجنوب.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:26
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أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع دوي إنفجارين في الجنوب، صباح اليوم الجمعة، وتحديداً في منطقة كفررمان - النبطية.
 
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وأشارت المصادر إلى أنّ الإنفجار الأول كان خفيفاً فيما الثاني كان قوياً جداً، موضحة أن المعلومات الأولية ترجح أنّ يكون الإنفجاران قد حصلا في منطقتي كفرفالوس - شرق صيدا والزهراني بسبب تدريبات للجيش هناك.
 
ويوم أمس، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات عسكرية ستقوم بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
 
كذذلك، ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 4 / 8 /2023 ولغاية 21 / 8 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
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