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لبنان

ما حصل مع مسلحين في عين الحلوة غير متوقع.. هذا ما كشفهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2023 | 05:15
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كشفت مصادر ميدانية من مخيّم عين الحلوة لـ"لبنان24" أنَّ مسلحي جماعة "جُند الشام" عمدوا خلال الإشتباكات المسلحة مع حركة "فتح" إلى قطعِ إمدادات الكهرباء وخطوط "إشتراكات المولدات" وذلك تفادياً لوجود إنارة في الأماكن التي يتحصّنون فيها.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ ما ساهم في كشفِ بعض تلك العناصر المسلحة أثناء تنفيذها هجماتٍ ليلية ضدّ مراكز "فتح" هو سيارات كانت مركونة في المكان، وأضافت: "على وقع ضربات القذائف، كانت أجهزة الإنذار في السيارات تعمل تلقائياً الأمر الذي يجعل الإنارة تُضاء فجأة.. هنا، فإن ما جرى كان كفيلاً في كشفِ عدد العناصر التي تنفذ الهجمات، ومن خلال تلك الإنارة المفاجئة، كان عناصر فتح يتمكنون من تحديد وجهةِ المسلحين والتعامل معهم فوراً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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