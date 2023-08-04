العلامة فضل الله: من حق اللبنانيين وأهالي الضحايا معرفة الحقيقة

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ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين.وقال: "في هذا الوقت دخل البلد في مرحلة جديدة على الصعيد المالي والنقدي بعد تولي النائب الأول لحاكم المصرف المركزي سدة الحاكمية، وهي مرحلة عاصفة بالتحديات، بعدما شارف مخزون العملات الصعبة على النفاد، وما بقي هو من الاحتياط الإلزامي الذي لا ينبغي المس به. ونحن على هذا الصعيد ننوه بما صدر عن نائب الحاكم المصرف المركزي بأنه لن يتابع السير بالسياسات التي اعتمدها حاكم المصرف المركزي في السابق والتي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وعلى أساس التزام الحكومة بشروط محددة إن أرادت الاقتراض من المصرف المركزي لتغطية مصاريفها والتي يهدف من خلالها حفظ ما بقي من أموال المودعين في المصرف المركزي، لكن ذلك لن يحصل إن لم يتم التعاون بين حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي، فيما قد يؤدي التجاذب الذي بتنا نشهده ورمي كل منهما الكرة على الآخر إلى وصول البلد إلى المأزق وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها لا سيما لجهة صرف الرواتب وتأمين احتياجات الحكومة. أما على صعيد الموازنة المطروحة على مجلس الوزراء، فإن ما نشهده من قرارات تشير إلى أنها تختلف عن سابقاتها وستعمد لسد العجز الحاصل فيها من جيوب اللبنانيين بتحميلهم أعباء إضافية، وهم لا يزالون ينؤون تحت الأعباء الماضية، وهذا ما نشهده في إقرار رفع تسعيرة اشتراك الكهرباء عشرة أضعاف رغم أن ساعات التغذية لا تتجاوز أربع ساعات وتعرفة أجيرو والإنترنت سبعة أضعاف، في وقت لا تزال رواتب الموظفين والعاملين على حالها".وتابع فضل الله: "نحن هنا نكرر ما قلناه سابقا، بأن من حق الدولة أن تفرض الضرائب لتؤمن موارد لها وخصوصا في ظل العجز الحاصل، لكن بشرط أن تقوم بمسؤولياتها في التخفيف عن الناس في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وأن تأخذ في الاعتبار مدى قدرتهم على تحمل هذه الأعباء، وأن تلحظ في هذه الموازنة خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتسريع عجلته، وخصوصا في كيفية إعادة أموال المودعين الذين من واجب الدولة أن ترصد حقهم في أي موازنة".وقال: "في هذا الوقت، يعود إلى الواجهة الوضع الأمني المتفلت الذي يحصل في مخيم عين الحلوة، والذي يخشى من أهدافه ومن تداعياته على الساحة اللبنانية، ويزيد من يأس الشعب الفلسطيني وإحباطه ومن معاناته، ونحن في ذلك نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي تناشد الأفرقاء المتصارعين لتثبيت ما تم التوافق عليه من وقف إطلاق النار والعمل الجاد لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الاقتتال ومحاسبة المسؤولين عنه منعا لتكراره.أما على صعيد ذكرى انفجار المرفأ الدامي الذي أحدث دمارا هائلا وكاد أن يهدد العاصمة بأكملها، وأدى إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، فإننا ونحن نستعيد الذكرى الثالثة لحصول هذه المجزرة وفيما لا يزال الغموض يلفها ولم تعرف بعد حقيقة ما جرى، والجراح التي نتجت عنه لم يتم لأمها، ولا التعويض عمن أصابتهم الكارثة، فإننا في الوقت الذي نتوجه فيه بالتعازي لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى والرحمة للشهداء، نجدد دعوتنا إزالة العراقيل التي تمنع القضاء للقيام بدوره بكشف غموض هذه القضية والمتسبب بها وأن يملك الحرية الكاملة بعيدا عن التسييس والاعتبارات الطائفية والمذهبية، فمن حق اللبنانيين وأهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة وتتم محاكمة المرتكبين، حتى لا تتكرر هذه الكارثة لتي أصابت الوطن في الصميم".