" فرنسا متضامنة مع اللبنانيين"... هذا ما قاله لودريان في ذكرى انفجار المرفأ

وزعت السفارة الفرنسية تغريدة لمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جان ايف لو دريان جاء فيها : "تذهب افكاري الى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ 3 سنوات تحديدا".



وأضاف: "يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي. وكما هو الحال دائمًا في أوقات الشدة ، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين".

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