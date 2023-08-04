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لبنان

" فرنسا متضامنة مع اللبنانيين"... هذا ما قاله لودريان في ذكرى انفجار المرفأ

Lebanon 24
04-08-2023 | 06:41
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وزعت السفارة الفرنسية تغريدة لمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جان ايف لو دريان جاء فيها : "تذهب افكاري الى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ 3 سنوات تحديدا".

وأضاف: "يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي. وكما هو الحال دائمًا في أوقات الشدة ، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين".
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