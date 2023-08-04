أحد مشايخ صيدا يُواجه "عتباً" كبيراً.. ما السبب؟

تحدّثت مصادر فلسطينيَّة عن وجودِ عتبٍ كبير إزاء أحد المشايخ في مدينة صيدا بسبب تصريحاتٍ أدلى بها مؤخراً بشان إشتباكات مخيم عين الحلوة، معتبرة أنَّ ما قاله ذاك الشيخ عن مقاتلي "فتح" أو عن زيارة القيادي في الحركة ماجد فرج إلى لبنان ووصفها بأنها السبب في حصول التوتر الأخير، هو كلامٌ يندرجُ في إطار بث الفتنة.

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