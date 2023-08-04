دريان أدى صلاة الجمعة

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أدى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان صلاة الجمعة في مسجد الأمير منذر في وسط بيروت، بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف، القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام.وألقى المدير العام للأوقاف الإسلامية الدكتور الشيخ محمد أنيس الاروادي خطبة الجمعة تحدث فيها عن انفجار مرفأ بيروت وتضامنه مع أهالي الضحايا والجرحى بعد مرور ثلاث سنوات دون معرفة الحقيقة لتطبيق العدالة. وتناول قضية الاقتتال في مخيم عين الحلوة بين الفلسطينيين انطلاقا من الفتوى التي أطلقها مفتي الجمهورية بتحريم الاقتتال بين الإخوة الفلسطينيين.