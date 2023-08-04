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لبنان

محافظ البقاع تابع ملف حرائق النفايات في المحافظة

Lebanon 24
04-08-2023 | 07:38
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 أشار محافظ البقاع كمال ابو جودة إلى أن "مصدر حرق النفايات في البقاع يتوزع بين مكب قب الياس في البقاع الاوسط ومكبي نفايات في منطقتي غزة وجب جنين".
 
وقال: "حصل تواصل مع قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ربيع مجاعص لإجراء التحقيق المطلوب ومعرفة سبب الحرائق وتوقيف الفاعلين إن كانت الحرائق مفتعلة".
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وأوعز أبو جودة الى المدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية ورئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم بإطفاء حريق مكب قب الياس.

كذلك تواصل مع قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه لإطفاء حريقي مكبي غزة وجب جنين واتخاذ ما يلزم لمعرفة الأسباب وراء الحريق.
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