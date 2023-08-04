Advertisement

لبنان

الجيش يُغلق إحدى الطرقات خوفاً على سلامة المواطنين (صورة)

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1094433-638267585797788840.jpg
Doc-P-1094433-638267585797788840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية للجيش أغلقت الطريق المؤدّي الى مكان الحريق الكبير الذي شبّ داخل إحدى الأراضي في منطقة الضمّ في طرابلس، خوفاً على سلامة المواطنين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الاردني: إحباط محاولة تسلل شخص إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة
lebanon 24
04/08/2023 16:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان... الجيش: سندمر أي حركة على الطريق القومي
lebanon 24
04/08/2023 16:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فارق الحياة على الفور.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة
lebanon 24
04/08/2023 16:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة غريبة... رجل يقتحم أحد المتاجر (فيديو)
lebanon 24
04/08/2023 16:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

طريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-04
08:57 | 2023-08-04
08:50 | 2023-08-04
08:31 | 2023-08-04
08:26 | 2023-08-04
08:18 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24