الجيش يُغلق إحدى الطرقات خوفاً على سلامة المواطنين (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية للجيش أغلقت الطريق المؤدّي الى مكان الحريق الكبير الذي شبّ داخل إحدى الأراضي في منطقة الضمّ في طرابلس، خوفاً على سلامة المواطنين.

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