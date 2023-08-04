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لبنان

سماهر غادرت منزلها الزوجيّ ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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 سماهر محمد الأحمد (مواليد عام 1985، سورية)
التي غادرت منزلها الزّوجي الكائن في بلدة الكنيسة - عكّار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم820250/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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