سماهر غادرت منزلها الزوجيّ ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:سماهر محمد الأحمد (مواليد عام 1985، سورية)التي غادرت منزلها الزّوجي الكائن في بلدة الكنيسة - عكّار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم820250/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.