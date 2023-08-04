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لبنان
كرامي: نريد أن نمسح قدر الإمكان جراح العاصمة الحزينة
Lebanon 24
04-08-2023
|
08:50
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استذكر رئيس "تيار الكرامة" عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب عبر حسابه على "إكس":
وأضاف: "4 آب هو يوم حزنٍ وألمٍ وغضب. هو اليوم الذي زلزل بيروت بانفجارٍ دمّر الشوارع وأوقع أكثر من 6500 إصابة من المواطنين الأبرياء بينهم 220 شهيدا. نستعيد الذكرى ونقول مع أهالي كل الضحايا وكل المتألمين: نريد الحقيقة. نريد العدالة. نريد أن نمسح قدر الإمكان جراح العاصمة الحزينة".
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