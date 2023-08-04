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لبنان

بيان هامّ من "تاتش" بشأن نظام الـSMS!

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:57
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أكدت شركة "تاتش" في بيان، أن "نظام خدمة الرسائل القصيرة SMS الذي توقف بالأمس، استعاد وظائفه الطبيعية في الصباح الباكر، بعدما نجح الفريق التقني من التوصل إلى حل جديد، مما أدى إلى استعادة كل الخدمات بما فيها إعادة تعبئة الخطوط المدفوعة سلفاً، الاشتراك برزمات الانترنت وتحويل الرصيد".
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وأشارت الشركة الى ان زبائنها "يستطيعون تشغيل كل الخدمات بالشكل الاعتيادي، إن عبر الرسائل القصيرة أو القنوات الأخرى المتاحة لهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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