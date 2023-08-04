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لبنان

توقيف المعتدي على الدكتور شعبان في صيدا

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:23
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 اوقفت الاجهزة الامنية، وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان لبنانيا وفلسطينيا، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على الدكتور سعيد شعبان في صيدا، والتي وقعت يوم الاربعاء الماضي، وهما ( حسن .ز ) لبناني هو الذي قام بالاعتداء بالضرب على الطبيب ورفيقه أنهل. ح ( فلسطيني ) وقد تم توقيفهما في احد البساتين في محلة الاولي شمالي صيدا، وهم بحالة سكر. وفي التحقيق معهما، تبين ان الاعتداء حصل على خلفية حادث مروري بسيط دون اي خلفيات اخرى حيث عمد الاول واثناء قيام الطبيب بركن سيارته في محلة الشرحبيل امام سوبر ماركت القواس حيث انهال عليه الاول بالضرب بسبب احتكاك سيارة الطبيب بالدراجة النارية .
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وكانت  قضية التعدي على الدكتور شعبان في محلة الشرحبيل قد تفاعلت في صيدا بعدما وثقت كاميرات المراقبة في المكان الحادثة، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل حيث لاقى استنكارا من روادها، وخصوصا ان الدكتور شعبان طبيب ومشهود له بالمناقبية وفي مهنته ومجاله كطبيب . 

وكان أطباء وممرضو وإداريو المستشفى الجامعي في صيدا (مستشفى حمود) قد نفذوا وقفة احتجاجية في المدخل الرئيسي للمستشفى، تضامنا مع الدكتور سعيد شعبان، ورفضا لاي اذى يلحق باي مواطن في هذا البلد، وذلك بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها. وألقى شعبان كلمة أكد فيها إيمانه بأهل صيدا بخاصة ولبنان بعامة ورفعتهم عن الحالات الشاذة، والتي لا يمكنها ان تمنعنا من العيش بأمن وكرامة في مدينتنا الحبيبة". 

هذا وحضر اللقاء نائب نقيب أطباء لبنان د. غنوة الدقدوقي وحشد من أطباء وإداريي المستشفى، حيث أشاد الجميع بتصرف شعبان الراقي وأثنوا على دماثة اخلاقه.
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