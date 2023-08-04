"منذ ثلاث سنوات كنت إلى جانبكم"... ماكرون: لبنان ليس وحيداً اليوم

Advertisement

وزعت السفارة الفرنسية ما كتبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر منصة "إكس" وقال: " أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، إنني أفكّر بكنّ وَبكم. بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم. وسوف أتذكّر دوماً الحوار الذي دار بيننا".وقال: "لبنان لم يكن وحيداً. وهو ليس وحيداً اليوم أيضاً. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا".