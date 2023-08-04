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لبنان

إنقاذ مواطنين من داخل مصعد كهربائي

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:52
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنين من داخل مصعد كهربائي تابع لأحد المباني السكنية إثر عطل مفاجئ تسبب في توقفه وإحتجازهما في داخله، في زغرتا.
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مصعد

زغرتا

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